Bolognetta: incidente tra quattro auto sulla ss 121, due feriti e strada chiusa

Nella prima mattinata di oggi, lunga la strada statale 121 Catanese nel territorio di Bolognetta (in provincia di Palermo) si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto quattro auto. Nello scontro, che è avvenuto all’altezza del chilometro 241,350 sono rimaste ferite due persone. Il tratto interessato dal sinistro è stato provvisoriamente chiuso al traffico in direzione innesto strada statale 113 Palermo. Sul posto, oltre agli operatori sanitari che hanno prestato le prime cure ai feriti, sono intervenuti anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso che aiuteranno anche a ricostruire la dinamica ancora poco chiara e pure il personale di Anas per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.