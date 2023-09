Incidente autonomo a Ragusa, 18enne che era alla guida del mezzo rimane illeso

Incidente autonomo, intorno alle 22.50, a Ragusa in viale delle Americhe, in prossimità del McDonald’s. Sul posto 118 e polizia locale per i rilievi e risalire alle cause dell’incidente. Il conducente, un 18 enne, è rimasto illeso ed è stato comunque accompagnato per controlli al Pronto soccorso. I vigili del fuoco intervenuti hanno messo in sicurezza l’autovettura che, dopo il sinistro, perdeva carburante.