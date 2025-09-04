Scontro auto-moto a Palermo: un 19enne ricoverato in gravissime condizioni

Un ragazzo di 19 anni è ricoverato in gravissime condizioni al trauma center di Villa Sofia a Palermo: il giovane era a bordo di uno scooter Honda Sh che si è scontrato con un’auto – una Fiat Panda – guidata da un 25enne tra via Guttuso e via Girgenti. I mezzi sono stati sequestrati. Il personale sanitario del 118 ha trasportato a bordo di un’ambulanza il giovane ferito in codice rosso al Policlinico di Palermo, ma poi il 19enne è stato trasferito al trauma center di Villa Sofia per gli esiti di un trauma cranico con emorragia cerebrale e diverse fratture agli arti superiori e inferiori. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e per verificare le eventuali responsabilità del sinistro.

