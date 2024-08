A18, scontro auto-moto: morto un centauro

Un grave incidente stradale mortale è avvenuto oggi pomeriggio lungo l’autostrada A18 Catania-Messina. Lo sconto tra una moto e un’auto, in particolare, si è verificato nel tratto di autostrada compreso tra Giarre e Acireale, in direzione Catania. L’uomo che viaggiava a bordo del mezzo a due ruote era rimasto ferito in modo grave e sul posto è intervenuto l’elisoccorso. Il centauro è deceduto poco dopo. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento.