Palermo, incidente tir-automobile, traffico a rilento in via Montepellegrino

Foto Sonia Sabatino

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio in via Montepellegrino, a Palermo. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e una macchina Opel Karl. Non si segnalano particolari conseguenze per gli occupanti. Saranno le forze dell’ordine ad accertare la dinamica e le eventuali responsabilità. Sul posto si registrano dei rallentamenti alla circolazione veicolare.