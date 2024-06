Incidente a San Leone: dopo un 22enne, è morto pure un 32enne

Foto di Dario De Luca

È deceduto anche Salvatore Barba, il favarese di 32 anni, che era rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale nella zona balneare di San Leone (nell’Agrigentino) ed era stato ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Nello stesso incidente aveva già perso la vita anche un 20enne.

Quando è arrivato al Pronto soccorso del nosocomio in codice rosso, il giovane era già in condizioni gravissime. Il 32enne è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla milza. Poi è stato trasferito in Rianimazione dove i medici hanno cercato di stabilizzarlo ma senza successo.

Gli operatori sanitari sono invece riusciti a stabilizzare le condizione dell’altro grave ferito – il ventiduenne di Favara – che è stato trasferito, in elisoccorso, all’ospedale Civico di Palermo.