Vulcano, due turisti denunciati per un incendio: hanno abbandonato il telo mare in fiamme in un terreno

Due turisti sono stati denunciati a Vulcano perché ritenuti responsabili di avere appiccato un incendio. Intervenuti nel vasto rogo boschivo del 27 luglio, che ha devastato diverse decine di ettari di terreno di vari fondi nella località di Gelso sull’isola, i carabinieri hanno subito iniziato le indagini. Dai sopralluoghi effettuati e dalle testimonianze raccolte, sono stati individuati i due turisti ritenuti responsabili in concorso dell’incendio.

Secondo quanto emerso dalla ricostruzione dei militari, i due, mentre viaggiavano a bordo di uno scooter, dopo essersi accorti che un lembo del loro telo da mare, sulla sella e a contatto con il motore, aveva preso fuoco, se ne sarebbero liberati lasciandolo sul bordo della strada, mentre bruciava interessando anche la vegetazione circostante. A quel punto, si sarebbero allontanati senza allertare i soccorsi. Il rogo non ha provato feriti, ma ha devastato e mandato in fumo diverse decine di ettari di vegetazione. I due turisti sono stati denunciati alla procura di Barcellona di Pozzo di Gotto, in provincia di Messina.