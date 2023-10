Foto della pagina Sciacca Terme (Facebook).

Incendio a Sambuca di Sicilia: uliveti distrutti dalle fiamme

Un incendio ha interessato i terreni della zona Arancio a Sambuca di Sicilia (Agrigento). Le fiamme, divampate ieri pomeriggio, in poco tempo si sarebbero estese fino a contrada Bertolino, al confine tra Sciacca e Menfi. La conta dei danni ammonta a una cinquantina di piante d’ulivo distrutte, queste ultime di proprietà di un agricoltore saccense. Il fuoco non sarebbe ancora stato estinto del tutto, i pompieri sarebbero ancora operativi sul campo. La portata dell’incendio potrebbe far pensare a un atto di natura dolosa ma sul caso non emergono al momento rilevazioni significative.

