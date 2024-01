Catania, appiccato un incendio in una scuola di Librino

Vandali in azione nel plesso centrale dell’istituto comprensivo Vitaliano Brancati del quartiere di Librino di Catania. Nella sede di viale San Teodoro sono stati danneggiati aule e corridoi, sono state sottratte delle apparecchiature e appiccato il fuoco ad alcuni faldoni che contenevano documenti nella segreteria della scuola.

Secondo primi accertamenti, i vandali sarebbero entrati dopo avere forzato una porta attigua all’ingresso principale. La scoperta è stata fatta alla riapertura della scuola, dove, per i danni causati, le lezioni non sono riprese. Ad avvisare i carabinieri, che sono alla Brancati per i rilievi e le indagini, è stata la dirigente dell’istituto Elga Maria Grazia Schembri. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Catania Enrico Trantino.