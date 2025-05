Incendio a Salemi: sei auto sono andate a fuoco

Un’auto in transito avrebbe scatenato un vasto incendio, infatti, le fiamme avrebbero coinvolto altre 5 auto. È successo a Salemi, nel Trapanese, in cui da una Mercedes classe C si è sviluppato un principio di incendio. Per fortuna, la donna alla guida del mezzo, ed in stato di gravidanza, si sarebbe resa conto della situazione fermando il mezzo vicino ad altre auto in sosta. In questo modo la donna si è messa in salvo, ma le fiamme hanno distrutto la sua auto ed altre cinque che si trovavano parcheggiate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i mezzi della protezione civile. Sull’incidente sta indagando la polizia municipale.