Contatori elettrici in fiamme, incendio in un palazzo a Palermo

Un incendio è divampato la scorsa notte in un palazzo in via del Capricorno a Palermo. Il rogo è partito dal vano dei contatori dell’Enel. Le fiamme e il fumo hanno invaso l’atrio e la nube nera si è propagata agli appartamenti dei primi piani. Il palazzo è stato fatto evacuare e un condomino è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118 per accertamenti dopo avere inalato del fumo. Sono state impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato per ore prima di spegnere l’incendio e mettere in sicurezza il palazzo. Adesso sono iniziate le verifiche per accertare la causa dell’incendio e risalire a eventuali responsabilità per i danni subiti dall’edificio.