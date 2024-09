Incendio in una casa a Palermo: all’interno una donna e il figlio

Ieri sera a Palermo un incendio ha interessato un’abitazione in piazza Pagliarelli. Le fiamme si sono sviluppate in una delle camere di una casa al piano terra. L’incendio ha interessato il controsoffitto e il soffitto, costituito da travi in legno. Dopo aver spento l’incendio, i vigili del fuoco hanno dichiarato inagibili due stanze della casa al piano terra e due di quella al primo piano. Una donna e suo figlio – che si trovavano nell’abitazione al piano terra – non hanno riportato ferite, mentre la donna che abita al piano superiore è stata soccorsa dal personale del 118 per un’intossicazione.