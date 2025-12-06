Nel corso della scorsa notte, un incendio è divampato all’interno di un appartamento in via Laurana a Palermo e l’intero palazzo è stato evacuato. Al momento, nessuna persona sembra essere rimasta ferita o intossicata dal rogo. Sul posto, infatti, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto alle lunghe operazioni di spegnimento dell’incendio. Le indagini per chiarire l’origine e le cause delle fiamme sono già stata avviate da parte degli agenti della polizia di Palermo.

Incendio in un appartamento a Palermo

Le fiamme sono divampate, interno alle 3 della scorsa notte, in un appartamento che si trova al secondo piano dell’immobile in via Laurana a Palermo. Quando è scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco e l’intero palazzo è stato evacuato. Alcuni residenti sono stati aiutati a lasciare l’immobile e alcuni animali sono stati recuperati dai pompieri durante le fasi di evacuazione.

Le indagini

Al momento nessuna risulta essere rimasta ferita o intossicata dal rogo divampato. Sul posto sono intervenuti comunque gli operatori sanitari del 118 con delle ambulanze nel caso in cui qualcuno dei residenti avesse avuto necessità di avere delle cure. In via Laurana sono arrivati anche gli agenti della polizia che hanno avviato le indagini. Non sono ancora chiare, infatti, le cause e la natura dell’incendio. L’intervento e le operazioni di spegnimento del rogo da parte dei vigili del fuoco si sono concluse dopo le le 6 di questa mattina.