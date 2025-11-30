Vaccarizzo, vasto incendio in una ditta di demolizioni

Un vasto incendio divampato in un deposito di materiali ferrosi. È il rogo che si sono trovati davanti nella prima serata di ieri i vigili del fuoco a Vaccarizzo, nel Catanese. All’interno di un’azienda specializzata nel trattamento di materiali ferrosi e demolizioni, in via Morella. Un incendio dalle dimensioni tali da necessitare l’invio delle squadre del distaccamento sud, della sede centrale e la squadra dei volontari di Maletto, supportate da diverse autobotti. Compreso il mezzo da 25mila litri e una ruspa per movimentare il materiale coinvolto e circoscrivere il perimetro delle fiamme. Questa mattina, le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono in fase di ultimazione. Presenti sul posto anche polizia e personale sanitario del 118.