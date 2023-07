Incendio lungo l’autostrada Palermo-Catania. Traffico bloccato in direzione del capoluogo

Traffico bloccato sull’autostrada A19 Palermo–Catania, in direzione de capoluogo, tra gli svincoli di Gerbini Sferro e Catenanuova, in provincia di Enna, per consentire ai vigili del fuoco lo spegnimento di un incendio nello spartitraffico. Le fiamme sono divampate all’altezza del chilometro 169,100. Il personale Anas è sul posto per la gestione della viabilità.