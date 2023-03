Incendiano l’auto di una donna nel Palermitano, due arresti

Due uomini, rispettivamente di 31 e 32 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Ficarazzi, in provincia di Palermo, per avere appiccato il fuoco a un’autovettura. È accaduto la notte scorsa in via Vivona, dove il 32enne e il 31enne, entrambi palermitani, hanno incendiato il veicolo di una donna parcheggiato in strada. Grazie alle riprese degli impianti di videosorveglianza della zona, i militari sono riusciti a risalire ai due responsabili, bloccandoli a bordo di un’auto con cui si erano dileguati dopo l’incendio. Gli arresti sono stati convalidati e per entrambi è stato disposto il divieto di dimora, nel territorio del Comune di Ficarazzi, e l’obbligo di firma.