Un grosso incendio è in corso dalle 9:30 circa di questa mattina nel capannone dell’ex Italcementi nella zona del Porto di Catania, tra via Domenico Tempio e via dello Strettoio. Una intensa colonna di fumo nero è visibile da tutta la città. Sul posto sono già intervenute due squadre dei vigili del fuoco con due autobotti, che stanno operando per spegnere il rogo.

Secondo le prime informazioni, le fiamme sono divampate nella zona di via Domenico Tempio e sarebbero alimentate da un cumulo di rifiuti che si trova all’interno dell’ex fabbrica Italcementi. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e la polizia locale. A causa della vicinanza alla zona dell’incendio, il plesso dell’Istituto comprensivo Dusmet-Doria è stato fatto evacuare dai carabinieri. Le alunne e gli alunni hanno lasciato i locali ordinatamente insieme ai loro genitori.