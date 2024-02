Intervento dei vigili del fuoco per un rogo in una casa rurale ad Aci Catena

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Acireale del comando provinciale di Catania è intervenuta, nella tarda mattinata di oggi, per l’incendio sviluppatosi all’interno di una casa rurale in via Vittorio Emanuele, 315-319 ad Aci Catena, in provincia di Catania. I pompieri, giunti sul posto, hanno controllato che all’interno dell’abitazione non ci fosse nessuno e hanno provveduto allo spegnimento e alla messa in sicurezza dei luoghi. L’incendio ha interessato materiale ferroso, legname e masserizie varie. A supporto è stata inviata un’autobotte dalla sede centrale del comando provinciale. Sul posto presente anche il tecnico comunale per le verifiche di competenza.