Catania, una casa a fuoco in zona Cibali: persone in strada

Una casa a fuoco nella zona di Cibali a Catania e diversi i cittadini del quartiere che sono scesi in strada. Sul posto per spegnere l’incendio che si è sviluppato all’interno dell’abitazione sono intervenuti tre camion dei vigili del fuoco e un’ambulanza. Non sono ancora chiare le cause che hanno provocato il rogo. Secondo quanto emerso finora, al momento in cui è divampato l’incendio, nessuno degli abitanti si trovava in casa.