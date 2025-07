Incendio in casa a Bagheria: forse partito da una sigaretta lasciata accesa

Un incendio è divampato in una abitazione a Bagheria (in provincia di Palermo) in via Santa Flavia. All’interno dell’appartamento c’era un uomo di 60 anni che è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 e dai vigili del fuoco. Dopo la segnalazione, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. L’uomo è stato ricoverato in ospedale ma, secondo quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Sono ancora in corso le indagini per risalire alle cause dell’incendio. Stando a ciò che è emerso finora da una prima ricostruzione di quanto accaduto, le fiamme potrebbero essere partite da una sigaretta lasciata accesa dal 60enne.