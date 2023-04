Pachino, a fuoco un’azienda agricola. Indagini in corso

Un incendio è divampato all’interno di un’azienda agricola a Pachino, in provincia di Siracusa. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 3.45 e hanno coinvolto pallet di legno, cassette di plastica, un camioncino e una vettura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa che sono riusciti a mettere in salvo il capannone dell’azienda agricola. Sono in corso le indagini per risalire alle cause dell’incendio.