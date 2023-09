Diversi incendi in provincia di Palermo, danneggiato un furgone a Mezzojuso

Ancora una giornata di incendi in provincia di Palermo. Un rogo è divampato a Mezzojuso e le fiamme hanno danneggiato un furgone parcheggiato di una ditta. Gli altri incendi che hanno impegnato i vigili del fuoco e i forestali nella zona di Piana Degli Albanesi, nella diga Gaudalami, Santa Cristina Gela, Monreale a Pezzingoli, e Altofonte nelle contrade Miccini e Rebuttone, a Prizzi in contrada Margiotta. Altri incendi a Partinico in contrada Bosco Falconeria e Misilmeri.