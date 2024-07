Incendi nel Palermitano, fiamme in autostrada tra Bagheria e Villabate

Vigili del fuoco e forestali impegnati in diversi incendi nel Palermitano. Le fiamme sono divampate a Termini Imerese nella zona della provinciale. Sono intervenute le squadre antincendio che hanno lavorato per qualche ora per riuscire a circoscrivere le fiamme e iniziare la bonifica. Altri due incendi nello spartitraffico in viale Regione Siciliana e nella zona dell’autostrada Palermo–Catania tra Bagheria e Villabate.