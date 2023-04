Due incendi nella notte sulle Madonie, intervengono i vigili del fuoco

Con l’aumento delle temperature arrivano anche i primi incendi nell’isola. Due roghi sono, infatti, divampati questa notte nel Palermitano. Le fiamme hanno interessato aree a verde sulle Madonie, dove sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco. Un primo intervento è stato eseguito nella zona di Termini Imerese, poco prima della mezzanotte. Il fuoco ha coinvolto una vasta zona alle porte della città, in direzione Caccamo, dove sterpaglie e vegetazione sono andate in fumo. Secondo intervento, invece, a Petralia Sottana, lungo la strada statale 120, intorno alle ore 1.30. A bruciare le sterpaglie lungo il canale che costeggia l’arteria. In entrambi i casi, i vigili del fuoco hanno evitato che il rogo potesse espandersi e coinvolgere i boschi della zona.

Incendi che arrivano pochi giorni dopo l’impegno della Regione di 17 milioni di euro per la prevenzione antincendio. Quella dei roghi nell’isola è una situazione sempre complessa: sono stati, infatti, quasi 30mila gli incendi censiti in 42 anni, con un consistente incremento dal 2005. A breve, nei 44 distretti forestali siciliani dovrebbero iniziare i lavori per la manutenzione dei viali parafuoco. Il condizionale è d’obbligo anche considerando quanto accaduto negli anni passati con cittadini, associazioni e sindacati del settore che hanno denunciato, anche con esposti in procura, i ritardi nella prevenzione.