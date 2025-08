Incendi: intesa tra Regione, Comune di Erice e fondazione Ettore Majorana

Un centro studi internazionale sugli incendi che avrà sede a Erice, nel Trapanese, e che punta a diventare un polo di ricerca e sperimentazione aperto alla collaborazione con enti pubblici, università, operatori del settore e sviluppatori di tecnologie innovative. È quanto prevede il protocollo d’intesa tra Regione Siciliana, comune di Erice e fondazione Ettore Majorana siglato oggi a Palermo con l’obiettivo di avviare il progetto emergenza incendi, un’iniziativa strategica per la prevenzione, il monitoraggio e la gestione dei roghi boschivi nel territorio siciliano. A firmare l’accordo sono stati l’assessore al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino, il sindaco di Erice, Daniela Toscano Pecorella, e il vicepresidente della fondazione, Fabrizio Zichichi.

«Con il documento firmato oggi – dichiara Savarino – mettiamo in rete le migliori conoscenze per dotarci di strumenti sempre più moderni e innovativi nella prevenzione degli incendi. Per questo motivo, abbiamo accolto con grande interesse la proposta avanzata dalla fondazione Majorana per fare tesoro dei contributi scientifici e tecnologici elaborati, a livello internazionale, negli ultimi anni». L’intesa stabilisce l’impegno congiunto dei tre enti nella realizzazione delle attività progettuali, nella condivisione dei dati e delle conoscenze scientifiche, nella promozione di soluzioni innovative e nella valorizzazione delle competenze territoriali.

L’iniziativa, nata a seguito degli approfondimenti emersi durante la 55esima e la 56esima edizione dei seminari sulle emergenze planetarie che si sono svolti a Erice, ha come obiettivi principali la promozione della ricerca scientifica applicata alla prevenzione incendi, la creazione di un’area test sul territorio (nello specifico il bosco demaniale di San Matteo) e la formazione di operatori specializzati. Previsti, inoltre, interventi mirati alla tutela del patrimonio naturale e urbano insieme ad attività di sensibilizzazione e coinvolgimento delle comunità locali. Il Progetto Emergenza Incendi si propone come modello pilota per affrontare in modo coordinato una delle principali emergenze ambientali del nostro tempo, con l’ambizione di diventare un riferimento a livello nazionale e internazionale.