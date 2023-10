Nel Catanese oltre 60 interventi dei pompieri: roghi minacciano le case, in fiamme pure due chalet

Gli incendi che oggi hanno devastato diverse zone della Sicilia, non hanno risparmiato nemmeno il territorio della provincia di Catania. Sono 39 gli interventi già portati a termine dai vigili del fuoco del comando provinciale e 18 quelli in corso. Metà dei quali riguardano incendi di sterpaglie e roghi che minacciano diverse abitazioni. Al momento, non risultano persone rimaste ferite.

In particolare, i roghi interessano la città di Catania ma anche i territori di Mirabella Imbaccari, Licodia Eubea, Santa Maria di Licodia, Mineo e Ragalna. Qui, nello specifico, un incendio rilevante è divampato a Piano Vetore, nella zona Etna Sud. Le fiamme stanno interessando due chalet. Sul posto sono intervenute le squadre di Adrano e Paternò e due autobotti della sede centrale. In supporto ai vigili del fuoco è arrivato anche il personale forestale. Nel Catanese, restano ancora altri cinque interventi che sono stati segnalati ma che sono da espletare da parte dei pompieri.

Articoli correlati