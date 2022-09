Il giorno del voto, urne aperte fino alle 23.

Urne aperte dalle 7 di stamattina fino alle 23 in Sicilia dove, oltre che per le Politiche si vota anche per l’elezione del presidente della Regione e per il rinnovo dell’Assemblea regionale Siciliana. Dopo la chiusura dei seggi si cominceranno a scrutinare le schede per le Politiche, per le Regionali invece si dovrà attendere le 14 di domani. Sono sei i candidati governatori e circa 900 gli aspiranti ai 70 posti da deputato regionale. Corrono per succedere a Nello Musumeci a presidente della Regione: Gaetano Armao (Azione- Italia Viva), Caterina Chinnici (Pd e Centopassi), Cateno De Luca (Sicilia Vera), Nuccio Di Paola (M5s), Eliana Esposito (Indipendentisti Siciliani liberi) e Renato Schifani (Centrodestra).

Sull’Isola soni chiamati a votare per le elezioni regionali 4.606.564 cittadini, di cui 2.237.169 uomini e 2.369.395 donne. Il totale delle sezioni da scrutinare è 5.294 in tutta la regione. Le operazioni di voto si svolgeranno nella sola giornata di oggi (dalle 7 alle 23) mentre lo scrutinio delle schede sarà effettuato domani a partire dalle 14. Il sistema prevede un solo turno con misto, senza ballottaggio.