Tempesta Helios, frane al cimitero di Mineo. Isolata Grammichele. Abbondanti nevicate sull’Etna

Una frana in queste ore ha interessato una porzione del cimitero di Mineo, in provincia di Catania. L’area del calatino è tra le più colpite dalla tempesta Helios che da ieri sta flagellando la Sicilia orientale. «Si invita la cittadinanza ad uscire solo se strettamente necessario. Le strade provinciali che consentono l’accesso al nostro paese sono al momento impraticabili, e in svariate strade si registrano alberi sradicati, fango e detriti», scrive il sindaco di Grammichele Pippo Greco. Problemi alla viabilità in tutto il territorio. Tra le segnalazioni c’è quella di un albero caduto in via Aldo Moro e, come riportato da Grammichele.eu, il crollo di una casa disabitata in via Giacomo Leopardi.

Un ampio black-out è stato registrato in provincia di Catania e in quella di Messina, per un guasto alla rete di alta tensione Terna. Forti mareggiate sulla costa Ionica messinese, con danni ai lungomari. Viabilità critica nelle zone montane per neve e ghiaccio in particolare sull’Etna. Accumuli di neve a Maletto e Floresta e lungo la strada statale 284 in direzione Randazzo.

A Motta Sant’Anastasia alberi caduti all’interno del cimitero. Quadro identico a Paternò dove un grosso pino, in piazza Cappuccini, ha bloccato la circolazione lungo corso Italia, nei pressi della scuola Francesco De Sanctis. Caduta di un albero anche in zona Ardizzone, nei pressi della posta. L’arbusto ha bloccato l’accesso all’autoparco del Comune.