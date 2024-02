Un pacco di hashish nascosto in una grotta a Noto

Un pacco pieno di hashish nascosto all’interno di una grotta in un terreno di Noto, in provincia di Siracusa. Sono stati gli agenti del commissariato a sorprendere un 49enne proprio mentre era impegnato a occultare la sostanza stupefacente – una confezione dal peso complessivo di 615 grammi – nel piccolo anfratto. Addosso all’uomo, durante una perquisizione personale, i poliziotti hanno trovato altri 92 grammi della stessa sostanza stupefacente. L’uomo è finito agli arresti domiciliari.

Nel corso di una perquisizione a casa di un 34enne netino già sottoposto agli arresti domiciliari, alla vista di poliziotti, l’uomo avrebbe tentato di disfarsi di quattro ovuli di hashish e di un ovulo di cocaina, lanciandoli dalla finestra. La droga è stata sequestrata, insieme ad altra sostanza stupefacente trovata in giro per casa insieme a 135 euro – ritenuti provento di spaccio – e a una pistola a salve, priva di tappo rosso. A conclusione delle formalità di rito, il 34enne è stato portato in carcere.