La guerra dei ricorsi all’Ars, decade anche il deputato Giuffrida e al suo posto entra Primavera

Ennesimo stravolgimento tra le fila dei deputati all’Assemblea regionale siciliana di Sud chiama Nord, movimento politico dell’ex sindaco di Messina Cateno De Luca. I giudici di appello della prima sezione civile del tribunale di Palermo hanno dichiarato ineleggibile e quindi decaduto, il deputato Salvatore Giuffrida. A prendere il suo posto sarà quindi Santo Orazio Primavera, assistito dall’avvocato Nunzio Andrea Russo. Primavera alle regionali del 25 settembre 2022 era risultato il secondo nei non eletti con 2729 voti, mentre Giuffrida era il primo con i suoi 2754 consensi. Quest’ultimo era arrivato a palazzo dei Normanni non direttamente ma prendendo il posto di Davide Vasta. L’attuale sindaco di Riposto, in provincia di Catania, era stato dichiarato ineleggibile dai giudici. Vasta non si era tempestivamente dimesso dalla carica di componente del consiglio di amministrazione, con delega per la gestione del personale, di Cot società cooperativa anche oltre il termine di dieci giorni dalla data prevista per la convocazione dei comizi elettorali del 25 settembre 2022.

Nello specifico Primavera contestava che Giuffrida – che all’Ars si è prima iscritto al gruppo Misto e poi in quello della Democrazia cristiana di Totò Cuffaro – non si fosse messo in aspettativa dal lavoro 180 giorni prima delle elezioni, come prevede la legge. Tesi accolta in secondo grado dai giudici. Primavera, originario di Acireale dove è stato consigliere comunale eletto con la lista del Movimento per le autonomie di Raffaele Lombardo, dal 2008 al 2013 ha ricoperto il ruolo di consigliere provinciale nelle fila dell’Udc, partito in cui è stato anche vice segretario provinciale. Attualmente Primavera è consigliere comunale a Giarre.