Aeroporto Catania su Facebook

Catania: un aereo non decolla per un guasto, altri sette dirottati

Un boeing diretto a Bologna questa mattina ha interrotto la procedura di decollo dall’aeroporto di Catania. Secondo quanto emerso finora, l’interruzione della procedura sarebbe stata dovuta a un guasto tecnico. Tanto che l’aereo sarebbe stato poi spinto nel parcheggio accanto alla pista dello scalo etneo. Sono scattate le procedure di emergenza ma non è stato necessario intervenire. Al momento, però, in aeroporto le operazioni di volo sono rallentate. Intanto, proprio per questo, cinque voli in arrivo sono stati dirottati a Palermo e due a Lamezia Terme (in Calabria).

Articoli correlati