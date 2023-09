Guardia Mangano, corso utilizzo defibrillatore per gli operatori dell’Associazione nazionale carabinieri

Un corso certificato, con rilascio di un attestato, per abilitare gli operatori all’utilizzo del defibrillatore. Strumento fondamentale per effettuare una rianimazione che, se svolta nei primi 3-5 minuti, potrebbe salvare il 50-70 per cento delle persone colpite da arresto cardiocircolatorio e tentare di evitare danni irreversibili agli organi vitali. Il corso BLSD (adulto, pediatrico e manovre di disostruzione) è stato tenuto nei giorni scorsi nella sezione di Guardia Mangano dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Spiegazioni teoriche e dimostrazioni pratiche sono state curate dagli istruttori qualificati del centro di formazione IRComunitá del nucleo regionale dell’Associazione nazionale carabinieri Sicilia di Protezione civile. Presenti i volontari della provincia etnea tra cui i componenti della Protezione Civile dell’Associazione Carabinieri sezione di Nicolosi con il loro presidente Franco Cardamone.