Gravina di Catania, minicar si scontra con scooter e finisce contro palo della luce

Un incidente si è verificato pochi minuti fa a Gravina di Catania in via Antonio Gramsci. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, una minicar 50 si sarebbe scontrata con uno scooter. Dopo l’impatto, la macchina sarebbe andata a finire contro il palo della pubblica illuminazione che si trova sul marciapiede accanto a un rifornimento di benzina. Secondo quanto emerso finora, nel sinistro nessuno sarebbe rimasto ferito. Nella zona il traffico è in tilt.