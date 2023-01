Gravina di Catania, centauro muore dopo essere stato travolto da un camion. Traffico paralizzato

Ancora un centauro morto lungo le strade del territorio di Gravina di Catania. Come riportato da Catania Today a perdere la vita, nella tarda mattinata di oggi, è stato un motociclista, che si trovava alla guida di un’Harley Davidson. L’uomo è stato travolto da un camion. Secondo la prima ricostruzione il mezzo pesante procedeva lungo via Etnea in direzione nord, nelle vicinanze dello svincolo della tangenziale, quando, per cause che dovranno essere accertare, ha travolto il centauro. Quest’ultimo si apprestava a uscire dal piazzale di un’area di servizio Q8.

Sul posto, i carabinieri, il personale del 118 e i vigili del fuoco. Per i rilievi e le indagini del caso è intervenuta la polizia municipale di Gravina di Catania. Nella cittadina etnea è il terzo incidente mortale registrato in meno di un mese. Il 31 dicembre, sempre nel territorio di Gravina di Catania, aveva perso la vita il 60enne Alfio Coco.