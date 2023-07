Gravina di Catania, nasconde un fucile clandestino sotto il letto della comunità

Un 27enne pregiudicato è stato arrestato in flagranza dai carabinieri di Gravina di Catania per detenzione abusiva di arma da fuoco clandestina. Intorno alle 21 di ieri sera una pattuglia è andata in una struttura assistenziale dell’area. Lì il 27enne era domiciliato, perché sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, ma si era allontanato violando le prescrizioni. Mentre erano in corso le ricerche, l’uomo dopo circa mezz’ora è tornato in comunità portando con se una borsa che subito avrebbe nascosto sotto il letto. All’interno della sacca, i militari hanno trovato un fucile calibro 12 con canne mozzate e quattro cartucce. Il fucile sarà inviato al Ris dei carabinieri di Messina per risalire alla sua provenienza e verificare se sia stato utilizzato in episodi criminosi. Il 27enne è stato portato nel carcere catanese di piazza Lanza.