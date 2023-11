Grammichele, aggredisce la sorella per soldi: 45enne ai domiciliari per estorsione

Foto di Pixabay

Minacce e aggressioni fisiche nei confronti della sorella per avere soldi. Per questo, un 45enne di Grammichele (in provincia di Catania) è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di estorsione. Dopo mesi di pretese insistenti e comportamenti intimidatori e aggressivi, è arrivata la misura cautelare chiesta dal giudice per le indagini preliminari alla procura che l’ha accolta.

Le indagini sono state portate avanti dai carabinieri di Grammichele. Secondo quanto ricostruito, il 45enne avrebbe presto di continuo denaro dalla sorella per utilizzarlo per comprare alcol e sostanze stupefacenti. Di recente, infatti, l’uomo aveva anche iniziato a frequentare un centro di disintossicazione.