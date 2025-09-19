Abbandona pneumatici per strada a Catania: gommista denunciato, attività sequestrata

19/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Le telecamere di videosorveglianza di via Calliope/Fondo Romeo, a Catania, hanno ripreso un uomo mentre abbandonava numerosi pneumatici lungo la strada. Sebbene classificati come rifiuti speciali non pericolosi, tali materiali, se non smaltiti correttamente, rilasciano sostanze inquinanti e rappresentano un rischio concreto per la salute pubblica. Gli accertamenti hanno portato all’identificazione di un uomo di 48 anni, titolare di un’attività di gommista poco distante dal luogo dell’illecito.

Gli agenti della polizia locale, in abiti civili e con un’auto civetta, hanno effettuato un controllo presso l’officina, accertando che, pur essendo iscritta alla Camera di Commercio, era priva della necessaria Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Il trasgressore è stato quindi sanzionato con una multa di 5.167 euro e l’attività è stata interdetta. Inoltre sono state sequestrate tutte le attrezzature utilizzate per l’esercizio abusivo. Il mezzo utilizzato per l’abbandono dei pneumatici è stato sequestrato e condotto al Comando, dove sono stati completati gli atti giudiziari. L’uomo è stato denunciato.

