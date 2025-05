Giuffrida torna all’Ars al posto di Primavera, l’ultima parola spetta alla Cassazione

Foto di Dario De Luca

Nuovo colpo di scena all’Ars: i giudici hanno sospeso la sentenza della corte d’Appello di Palermo che aveva dichiarato decaduto il deputato regionale Salvatore Giuffrida, permettendogli di rientrare in aula. Al suo posto era subentrato Orazio Santo Primavera, secondo dei non eletti nel collegio di Catania per Sud chiama Nord di Cateno De Luca. Giuffrida, primo dei non eletti e assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, aveva preso il posto di Davide Vasta – attuale sindaco di Riposto – dichiarato ineleggibile. La difesa di Primavera, con l’avvocato Andrea Nunzio Russo, contesta la sospensione: «Si tratta di un provvedimento privo di motivazione giuridica, basato solo su un generico danno grave». Russo sottolinea che il collegio che ha sospeso la sentenza è lo stesso che aveva precedentemente dichiarato l’ineleggibilità di Giuffrida, sollevando dubbi sull’imparzialità. Tutto è ora nelle mani della Cassazione.