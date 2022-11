Giudizio per direttissima al 28enne che ha aggredito le poliziotte a Catania

Avrà l’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria il 28enne che qualche giorno fa ha aggredito due poliziotte alla questura di Catania perché avrebbe preteso di avere a che fare con un agente uomo. Nei confronti del 28enne bengalese il questore ha emesso un provvedimento di avviso orale. Già nel pomeriggio dell’1 novembre, dopo l’aggressione a calci e pugni, l’uomo era stato arrestato.

Adesso, a conclusione di giudizio per direttissima, l’arresto è stato convalidato e nei confronti del 28enne è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Inoltre, l’uomo è stato giudicato un soggetto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica. Per questo nei suoi confronti, in quanto richiedente protezione internazionale, è stato emesso il decreto di trattenimento del questore. Così il 28enne è stato condotto nel Centro di permanenza per i rimpatri di Caltanissetta.

Stando a quanto è stato ricostruito nel corso delle indagini, il 28enne è risultato essere già autore di altri reati simili. Per questo è stato sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale con cui è stato diffidato a tenere una condotta conforme alla legge; in caso contrario, potrà essere proposto per l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.