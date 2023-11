Giarre, ai domiciliari vende marijuana a un minorenne

I carabinieri di Giarre (in provincia di Catania), durante un servizio per verificare la presenza in casa di un 22enne ai domiciliari, hanno notato un ragazzo mentre stava uscendo dall’abitazione. Il giovane, minorenne, non ha convinto i militari per la risposta fornita quando gli è stato chiesto di spiegare il motivo della sua presenza sul posto.

Una volta perquisito, gli è stata trovata addosso una dose di marijuana. Stessa droga che è stata trovata anche nella casa dell’uomo ai domiciliari, dove ne sono stati recuperati 54 grammi già suddivisi in dosi e 1300 euro. Il tutto è stato sequestrato. In seguito ai fatti, per il 22enne sono stati ripristinati i domiciliari.