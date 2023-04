Giarre, gioielliere immobilizzato e picchiato durante un tentativo di rapina

Un gioielliere di Giarre, in provincia di Catania, è stato picchiato e immobilizzato con un dissuasore elettrico durante un tentativo di rapina. L’episodio è avvenuto ieri sera e ad agire sarebbero stati in due. Al momento, sono in corso le indagini per ricostruire esattamente la dinamica di quanto accaduto e per arrivare all’individuazione dei responsabili. Il commerciante 76enna è stato colpito con calci e pugni e ha riportato delle fratture alle costole e al setto nasale. Per le ferite riportate, la vittima si trova ricoverata all’ospedale di Giarre. Gli investigatori stanno visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza del negozio e della zona. La procura di Catania ha aperto un’inchiesta.