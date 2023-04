Cancelleri sul passaggio in Forza Italia: «In passato ho sbagliato. Qui accolto dai valori»

«Chi non cambia mai idea non cambia mai nulla. Mi sono reso conto che probabilmente in passato ho fatto delle valutazioni errate, ho cambiato idea». Giancarlo Cancelleri commenta con questa parole il suo passaggio in Forza Italia. L’ex volto simbolo del Movimento 5 stelle in Sicilia questa mattina era presente al teatro Politeama per una convention del partito azzurro. Diverse fotografie hanno ritratto Cancelleri seduto in platea, nella poltrona dietro a quella in cui si è accomodato il presidente della Regione Renato Schifani. «Oggi c’è una famiglia di valori che mi può accogliere e che l’ha fatto nonostante io abbia espresso delle parole dure anche nei confronti di Schifani in campagna elettorale. Schifani ha voluto andare oltre e ha voluto tributarmi un gesto di affetto e di stima, che ho apprezzato. Non rinnego assolutamente nulla – aggiunge – credo di avere lavorato in questi dieci anni per la Sicilia, anche quando ero a Roma. Non rinnego neanche la mia militanza nel M5s e l’avere creato un movimento che ha fatto parte della storia democratica di questo Paese ma che oggi non mi appartiene più».

E su Alessandro Di Battista che ha attaccato duramente la sua decisione commenta: «Gli piace fare i post su Facebook, gli mando un grande saluto. Per me rimane una persona e un amico cui voglio bene. È libero di scrivere quello che vuole, a me non frega assolutamente niente. Come non mi frega dei tanti che in queste ore stanno scrivendo. Tanti mi stanno dicendo che ho fatto la scelta giusta sia pubblicamente sia privatamente e che sono ben contenti di avermi in questa famiglia». Sul passaggio di Cancelleri in Forza Italia si è espresso anche Salvatore Borsellino, spiegando di avere inviato un messaggio su Whatsapp all’ex cinquestelle: «Non farti più vedere in via D’Amelio, tu, come il tuo presidente Schifani, non siete graditi. E restituisci l’Agenda Rossa, se non la hai già buttata via».