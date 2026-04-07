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Pozzallo, maltratta i genitori per i soldi per la droga: «In casa un clima di terrore»

07/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Genitori maltrattati per avere i soldi della droga. Per questo un 27enne residente a Pozzallo, in provincia di Ragusa, è finito agli arresti domiciliari. Per lui le accuse sono di maltrattamenti, lesioni personali aggravate, estorsione e rapina nei confronti della madre e del padre.

Genitori maltrattati per i soldi della droga

I carabinieri hanno eseguito la misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della procura di Ragusa. Più volte i militari sono intervenuti nell’abitazione degli anziani, costretti a chiamare le forze dell’ordine perché vessati e aggrediti dal figlio convivente. Il giovane, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, in più occasioni in un anno, avrebbe minacciato di morte e aggredito i genitori. Tra cui l’anziano padre affetto da una grave patologia invalidante. I genitori maltrattati per i soldi della droga non vivranno più nella stessa casa.

«In casa un clima di terrore»

In alcune circostanze, il 27enne li avrebbe aggrediti provocando loro ferite alle mani e alla bocca per costringerli a consegnargli il denaro necessario all’acquisto della droga. «Il clima instaurato all’interno della famiglia era quello del terrore e della paura – dicono gli investigatori -. Se le richieste di denaro non venivano accolte, l’uomo reagiva in maniera violenta danneggiando i mobili, le porte e perfino l’auto della madre».

Le indagini e il codice rosso

L’attività investigativa, coordinata dalla procura di Ragusa ed eseguita dai carabinieri della stazione di Pozzallo, ha consentito di scongiurare il sorgere di ben più gravi conseguenze rispetto a condizioni di vita familiari già critiche, che si inquadrano nell’ambito del codice rosso. Il giovane è stato sottoposto alla misura cautelare in un’abitazione diversa da quella familiare. Dovrà rispondere di maltrattamenti contro i familiari, lesioni personali aggravate, rapina ed estorsione

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