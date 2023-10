Gela, maltrattava i familiari mentre si trovava ai domiciliari: trasferito in carcere

Un uomo di 24 anni maltrattava i propri familiari mentre si trovava agli arresti domiciliari con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Il ragazzo era stato arrestato la prima volta per l’accusa di detenzione illegale di arma alterata e ricettazione. Adesso, in seguito ai reiterati maltrattamenti emersi in famiglia, il giudice per le indagini preliminari ha disposto la sostituzione della misura cautelare con la custodia in carcere. I poliziotti hanno portato il 24enne al carcere di Gela.

