Gatto bruciato a Paternò, gli animalisti mettono una taglia di 2000 euro sul «serial killer»

Un gatto trovato morto bruciato con accanto un mozzicone di sigaretta. È quanto avvenuto ieri a Paternò, in provincia di Catania. Stando alla denuncia presentata dall’associazione italiana difesa animali e ambiente (Aidaa), il ritrovamento dell’animale sarebbe avvenuto in via Duca degli Abruzzi, a pochi passi dal centro di Paternò. Secondo quanto emerso finora, si tratterebbe di un gatto della colonia che si trova nella zona. Stando a ciò che riferiscono i residenti del quartiere, questo sarebbe il terzo gatto trovato morto nel giro di una settimana.

Sulla vicenda è intervenuta l’associazione Aidaa parlando della «presenza di un serial killer di gatti». Per questo, gli attivisti animalisti hanno già deciso di inviare una denuncia e di mettere a disposizione una taglia di 2000 euro per chi, con la propria denuncia formale alle forze dell’ordine, permetterà di individuare e condannare il responsabile di questi gesti.