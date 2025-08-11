Apre ai poliziotti il garage fiutato dai cani antidroga: gli agenti trovano un chilo e mezzo di marijuana

Il fiuto di Maui e Briska, cani antidroga della polizia di Catania, hanno scoperto un garage sospetto in uno stabile di edilizia popolare di via Puglia, nel capoluogo etneo. Il proprietario, un 50enne originario della provincia di Genova, chiamato dagli agenti, si è presentato con la chiave del lucchetto del box, permettendo così una perquisizione. All’interno, però, i poliziotti hanno trovato diverse buste di marijuana in parte già suddivisa in dosi – e vario materiale per il confezionamento. Il controllo a casa del 50enne ha permesso di trovare ulteriore sostanza stupefacente, per un totale di un chilo e mezzo. L’uomo è stato arrestato e trasferito presso il carcere di Piazza Lanza.

