Catania: garage usato come deposito di armi clandestine nel quartiere San Cristoforo

Scovato dai carabinieri un deposito di armi nel quartiere San Cristoforo (Catania). A seguito della scoperta è stato arrestato un 21enne pregiudicato del posto che dovrà rispondere delle accuse di detenzione, alterazione e ricettazione di armi e munizioni clandestine. Sotto la lente d’ingrandimento un garage dal quale il 21enne entrava e usciva, soprattutto nel tardo pomeriggio e di notte. Scattato il blitz nell’abitazione sono state trovate delle dosi di cocaina nel comodino della camera da letto e le chiavi del garage. Una volta scesi in garage, in via Orfanotrofio, i carabinieri hanno trovato uno zaino di colore nero, nascosto sotto una ringhiera di ferro e un tavolino di legno.

All’interno un fucile monocanna Pietro Beretta calibro 28 con matricola abrasa, una pistola a tamburo calibro 32 anch’essa con matricola abrasa, un fucile doppietta Bernardelli calibro 12 non censito in banca dati, un centinaio di munizioni di vario calibro compatibili con le armi trovate. I due fucili sono stati manomessi: sia le canne che il calciolo erano tagliati, in modo da renderli più maneggevoli e potenti. Tutte le armi sono state sequestrate per verificare se siano mai state utilizzate per commettere delitti e per risalire alla loro provenienza. Il 21enne, invece, si trova agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.