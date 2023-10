Zafferana, sorpreso dai militari mentre carica sull’auto una ringhiera rubata

Un 47enne di Zafferana Etnea (Catania) è stato arrestato dai carabinieri in flagranza del reato di furto aggravato di ferro e oggetti antichi. L’uomo, già gravato da precedenti di polizia, è stato scoperto con una Ford di colore verde, parcheggiata davanti alla villa di un avvocato catanese che era lontano da casa per impegni di lavoro. Il 47enne è stato sorpreso mentre legava sul tettuccio della macchina una ringhiera di un balcone in ferro battuto, lunga tre metri. Nonostante i tentativi di fuga, è stato bloccato e perquisito dai militari che hanno trovato all’interno della macchina anche dei cavalletti antichi in ferro, appartenenti a una dependance della villa. Tra i ritrovamenti rientra anche il seghetto con cui il 47enne aveva tagliato la balaustra.

Articoli correlati