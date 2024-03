Una tonnellata di rame rubata nel Palermitano, due arresti e una denuncia

Due arresti e una denuncia per un furto di oltre 500 chili di rame a Capaci, in provincia di Palermo. I carabinieri di Carini hanno arrestato una coppia di giovani – di 23 e 25 anni – per furto aggravato di rame. Gli indagati sono stati trovati in un’abitazione mentre smontavano una tubatura di circa 25 metri.

A Carini i militari hanno controllato un autocarro che trasportava 500 chili di cavi di rame. Il conducente, che non ha saputo fornire indicazioni sulla provenienza del carico, è stato denunciato per ricettazione. Le indagini hanno consentito di accertare che i cavi erano stati rubati qualche giorno prima da un deposito palermitano. Il giudice per le indagini preliminari di Palermo ha convalidato gli arresti.