Foto di Omkar Jadhav

Ruba borse e profumi da un negozio a Marsala. Denunciato un 26enne

Un 26enne originario del Gambia e con precedenti di polizia è stato denunciato dai carabinieri a Marsala, nel Trapanese, per furto. Secondo l’accusa il giovane si sarebbe intrufolato in un negozio, approfittando dell’assenza momentanea del titolare, portando via borse, collane e profumi. Dopo la segnalazione della vittima sono scattate le ricerche e diverse pattuglie hanno circondato la zona. Il giovane è stato rintracciato poco dopo con ancora le borse in spalla e ulteriore refurtiva addosso. Per lui è scattata la denuncia per furto aggravato.